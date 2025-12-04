Відео
Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні військову допомогу

Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні військову допомогу

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 08:12
Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні додаткову військову допомогу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Австралія та Нова Зеландія нададуть Україні додаткову військову допомогу. Її загальна вартість складає понад 70 мільйонів доларів.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook.

Нова військова допомога Україні

"Уряд Австралії оголосив про надання Україні військової допомоги на суму 95 мільйонів австралійських доларів", — розповів Мірошниченко.

Йдеться про 63 мільйони доларів. За його словами, ця сума включає 50 млн доларів для PURL, 2 млн долари для "коаліції дронів" та 43 млн доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радари ППО, боєприпаси та засоби інженерного забезпечення.

Крім того, Нова Зеландія оголосила про виділення 15 мільйонів новозеландських доларів, що складає приблизно 8,7 мільйона доларів. Кошти спрямують на підтримку PURL.

Допис Мірошниченка. Фото: скриншот
Допис Мірошниченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що потік зброї в Україну продовжиться.

Раніше Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги українській армії. Йдеться про додаткове фінансування у розмірі 250 мільйонів євро в межах механізму PURL.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
