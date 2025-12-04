Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Австралия и Новая Зеландия предоставят Украине дополнительную военную помощь. Ее общая стоимость составляет более 70 миллионов долларов.

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook.

Новая военная помощь Украине

"Правительство Австралии объявило о предоставлении Украине военной помощи на сумму 95 миллионов австралийских долларов", — рассказал Мирошниченко.

Речь идет о 63 миллионах долларов. По его словам, эта сумма включает 50 млн долларов для PURL, 2 млн долларов для "коалиции дронов" и 43 млн долларов на военное оборудование, в частности тактические радары ПВО, боеприпасы и средства инженерного обеспечения.

Кроме того, Новая Зеландия объявила о выделении 15 миллионов новозеландских долларов, что составляет примерно 8,7 миллиона долларов. Средства направят на поддержку PURL.

Пост Мирошниченко. Фото: скриншот

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что поток оружия в Украину продолжится.

Ранее Нидерланды объявили о новом пакете помощи украинской армии. Речь идет о дополнительном финансировании в размере 250 миллионов евро в рамках механизма PURL.