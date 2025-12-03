Мирный план США — что будет, если не даст результатов

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поток оружие в Украину будет продолжаться и Россия должна это понимать. Если мирный процесс не даст результатов, давление на россиян продолжится.

Об этом Марк Рютте сообщил перед началом заседания министров иностранных дел государств НАТО.

Читайте также:

НАТО будет предоставлять Украине оружие в дальнейшем

Рютте заявил, что союзники должны обеспечить сильную позицию Украины на мирных переговорах, а Россия должна понимать, что давление продолжится, если мирные усилия не дадут результат.

"Если мирный процесс займет слишком много времени или не дает результатов, лучший способ оказать давление на россиян — сделать две вещи. Одна из них — убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня, благодаря США и европейцам. А во-вторых, — убедиться, что экономические санкции действуют, чтобы они были эффективными", — подчеркнул генсек НАТО.

По его мнению, это лучший способ изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее Рютте отреагировал на угрозы Путина воевать с Европой. Он призвал не преувеличивать значение его риторики.

В то же время он ответил, где и когда будут рассматривать членство Украины в НАТО. Сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.