Мирный план США — что будет, если не даст результатов

Поток оружия будет продолжаться — Рютте о помощи Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поток оружие в Украину будет продолжаться и Россия должна это понимать. Если мирный процесс не даст результатов, давление на россиян продолжится.
Об этом Марк Рютте сообщил перед началом заседания министров иностранных дел государств НАТО.
НАТО будет предоставлять Украине оружие в дальнейшем
Рютте заявил, что союзники должны обеспечить сильную позицию Украины на мирных переговорах, а Россия должна понимать, что давление продолжится, если мирные усилия не дадут результат.
"Если мирный процесс займет слишком много времени или не дает результатов, лучший способ оказать давление на россиян — сделать две вещи. Одна из них — убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня, благодаря США и европейцам. А во-вторых, — убедиться, что экономические санкции действуют, чтобы они были эффективными", — подчеркнул генсек НАТО.
По его мнению, это лучший способ изменить расчеты российского диктатора Владимира Путина.
Напомним, ранее Рютте отреагировал на угрозы Путина воевать с Европой. Он призвал не преувеличивать значение его риторики.
В то же время он ответил, где и когда будут рассматривать членство Украины в НАТО. Сейчас нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.
