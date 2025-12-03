Генсек НАТО отреагировал на угрозы Владимира Путина и отсутствие Рубио на переговорах

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал отсутствие госсекретаря США Марко Рубио на переговорах в Брюсселе и одновременно прокомментировал агрессивные заявления Владимира Путина. В частности, кремлевский лидер угрожал Европе войной.

Об этом сообщает Sky News.

Реакция НАТО на угрозы Путина воевать с Европой

По прибытии на встречу Рютте заявил журналистам, что Соединенные Штаты остаются полностью вовлеченными в переговорный процесс, хотя Рубио и не было там лично.

Рютте подчеркнул, что не видит смысла отвечать на каждое подобное заявление российского президента и призвал не преувеличивать значение его риторики. По словам генсека Альянса, самый эффективный ответ на такие угрозы — это продолжать давление на Россию, в том числе путем стабильных и предсказуемых поставок оружия Украине, чтобы обеспечить ей возможность защищаться.

Рютте также отметил, что дипломатические усилия по прекращению войны остаются важными и до сих пор продолжаются. Однако их успех зависит от того, насколько сильной будет позиция Украины. Именно поэтому Альянс, по его словам, и в дальнейшем будет сосредотачиваться на поддержке украинской обороны.

Напомним, также в Кремле сделали угрожающее заявление о намерениях атаковать порты в Украине.

Отдельно Марк Рютте сообщал, что некоторые страны категорически против вступления Украины в НАТО.