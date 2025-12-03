Відео
Головна Новини дня Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою

Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:15
Генсек НАТО відреагував на погрози Володимира Путіна та відсутність Рубіо на переговорах
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував відсутність держсекретаря США Марко Рубіо на переговорах у Брюсселі та водночас прокоментував агресивні заяви Володимира Путіна. Зокрема, кремлівський лідер погрожував Європі війною.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

Реакція НАТО на погрози Путіна воювати з Європою 

Після прибуття на зустріч Рютте заявив журналістам, що Сполучені Штати залишаються повністю залученими до переговорного процесу, хоч Рубіо й не було там особисто.

Рютте підкреслив, що не бачить сенсу відповідати на кожну подібну заяву російського президента і закликав не перебільшувати значення його риторики. За словами генсека Альянсу, найефективніша відповідь на такі погрози — це продовжувати тиск на Росію, зокрема шляхом стабільного й передбачуваного постачання зброї Україні, щоб забезпечити їй можливість захищатися.

Рютте також зазначив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни залишаються важливими і досі тривають. Однак їхній успіх залежить від того, наскільки сильною буде позиція України. Саме тому Альянс, за його словами, і надалі зосереджуватиметься на підтримці української оборони.

Нагадаємо, також в Кремлі зробили погрозливу заяву про наміри атакувати порти в Україні.

Окремо Марк Рютте повідомляв, що деякі країни категорично проти вступу України до НАТО

володимир путін НАТО Європа Марк Рютте війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
