Не всі 32 країни готові підтримати Україну в Альянсі - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на шляху України до вступу до Альянсу все ще існують серйозні перешкоди. Рішення про ухвалення нового члена потребує одностайного схвалення всіх 32 держав

Про це Рютте заявив в ефірі Radio Liberty.

Реклама

Читайте також:

Не всі 32 країни готові підтримати Україну в Альянсі

За ​​словами Генсека НАТО, кілька країн відкрито висловлюють незгоду із членством України.

Рютте зазначив, що незважаючи на заяву Вашингтонського саміту про "незворотній шлях" України до НАТО, реальність залишається складною.

"Декілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО", — наголосив він.

В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами, це критично важливий крок, який має діяти до досягнення одностайності серед членів НАТО щодо українського членства.

Нагадаємо, у НАТО розповіли, як формуватиметься підтримка для України від Альянсу на 2026 рік.

А також старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер розповів, як змінилося ставлення країн НАТО до України.