Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте заявив, що одразу кілька членів НАТО проти членства України

Рютте заявив, що одразу кілька членів НАТО проти членства України

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:17
Оновлено: 15:17
Не всі 32 країни готові підтримати Україну в Альянсі - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на шляху України до вступу до Альянсу все ще існують серйозні перешкоди. Рішення про ухвалення нового члена потребує одностайного схвалення всіх 32 держав

Про це Рютте заявив в ефірі Radio Liberty.

Реклама
Читайте також:

Не всі 32 країни готові підтримати Україну в Альянсі

За ​​словами Генсека НАТО, кілька країн відкрито висловлюють незгоду із членством України.

Рютте зазначив, що незважаючи на заяву Вашингтонського саміту про "незворотній шлях" України до НАТО, реальність залишається складною.

"Декілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО", — наголосив він.

В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами, це критично важливий крок, який має діяти до досягнення одностайності серед членів НАТО щодо українського членства.

Нагадаємо, у НАТО розповіли, як формуватиметься підтримка для України від Альянсу на 2026 рік.

А також старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер розповів, як змінилося ставлення країн НАТО до України.

війна НАТО Марк Рютте Альянс війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації