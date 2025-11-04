Відео
Україна
Головна Новини дня У НАТО розповіли, як змінилося ставлення до України в Альянсі

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 15:52
Оновлено: 15:52
У НАТО розповіли, як змінилося ставлення до України в Альянсі
Патрік Тернер. Фото: fact-news.com.ua

Ставлення Північноатлантичного альянсу до України за останні роки зазнало суттєвих змін. Якщо раніше Київ був лише спостерігачем, то нині Україна бере участь у засіданнях Ради Україна–НАТО як рівноправний партнер серед 33 членів організації.

Про це розповів старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер під час заходу "Молодь без кордонів: разом у НАТО".

Читайте також:

Представник НАТО про новий статус України в Альянсі

Він нагадав, що співпраця між Україною та НАТО почалася ще у 1994 році, коли країна приєдналася до програми "Партнерство заради миру".

За словами Тернера, колись Україна "сиділа за столом поруч із Генсеком, як свідок, що дає покази", але тепер займає рівне місце поруч із представниками Великої Британії та США у Брюсселі.

"Це відносини рівних. Союзники повністю усвідомлюють, скільки вони можуть навчитися в України. Це справжнє партнерство — двосторонні відносини, у яких потрібно сидіти, слухати й вчитися", — наголосив представник НАТО.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив, що може стати шансом для завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Президент України також заявляв, що без повного припинення вогню по лінії фронту не можна порушувати питання домовленостей щодо територій.

НАТО Україна війна в Україні війна гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
