У НАТО розповіли, як змінилося ставлення до України в Альянсі

Ставлення Північноатлантичного альянсу до України за останні роки зазнало суттєвих змін. Якщо раніше Київ був лише спостерігачем, то нині Україна бере участь у засіданнях Ради Україна–НАТО як рівноправний партнер серед 33 членів організації.

Про це розповів старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер під час заходу "Молодь без кордонів: разом у НАТО".

Представник НАТО про новий статус України в Альянсі

Він нагадав, що співпраця між Україною та НАТО почалася ще у 1994 році, коли країна приєдналася до програми "Партнерство заради миру".

За словами Тернера, колись Україна "сиділа за столом поруч із Генсеком, як свідок, що дає покази", але тепер займає рівне місце поруч із представниками Великої Британії та США у Брюсселі.

"Це відносини рівних. Союзники повністю усвідомлюють, скільки вони можуть навчитися в України. Це справжнє партнерство — двосторонні відносини, у яких потрібно сидіти, слухати й вчитися", — наголосив представник НАТО.

