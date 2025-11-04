В НАТО рассказали, как изменилось отношение к Украине в Альянсе

Патрик Тернер. Фото: fact-news.com.ua

Отношение Североатлантического альянса к Украине за последние годы претерпело существенные изменения. Если раньше Киев был лишь наблюдателем, то сейчас Украина участвует в заседаниях Совета Украина-НАТО как равноправный партнер среди 33 членов организации.

Об этом рассказал старший представитель Альянса в Украине Патрик Тернер во время мероприятия "Молодежь без границ: вместе в НАТО".

Он напомнил, что сотрудничество между Украиной и НАТО началось еще в 1994 году, когда страна присоединилась к программе "Партнерство ради мира".

По словам Тернера, когда-то Украина "сидела за столом рядом с Генсеком, как свидетель, дающий показания", но теперь занимает равное место рядом с представителями Великобритании и США в Брюсселе.

"Это отношения равных. Союзники полностью осознают, сколько они могут научиться у Украины. Это настоящее партнерство — двусторонние отношения, в которых нужно сидеть, слушать и учиться", — подчеркнул представитель НАТО.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, что может стать шансом для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины также заявлял, что без полного прекращения огня по линии фронта нельзя поднимать вопрос договоренностей по территориям.