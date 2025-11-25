Видео
Україна
Видео

Рютте заявил, что несколько членов НАТО против членства Украины

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 15:17
обновлено: 15:17
Не все 32 страны готовы поддержать Украину в Альянсе - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на пути Украины к вступлению в Альянс все еще существуют серьезные препятствия. Решение о принятии нового члена требует единодушного одобрения всех 32 государств

Об этом Рютте заявил в эфире Radio Liberty.

Читайте также:

Не все 32 страны готовы поддержать Украину в Альянсе

По словам Генсека НАТО, несколько стран открыто выражают несогласие с членством Украины.

Рютте отметил, что несмотря на заявление Вашингтонского саммита о "необратимом пути" Украины в НАТО, реальность остается сложной.

"Несколько союзников сказали, что они против членства Украины в НАТО", — подчеркнул он.

В условиях такого расклада глава Альянса заявил о необходимости обеспечить Киеву надежные механизмы безопасности, которые будут предотвращать повторную агрессию со стороны Москвы. По его словам, это критически важный шаг, который должен действовать до достижения единодушия среди членов НАТО относительно украинского членства.

Напомним, в НАТО рассказали, как будет формироваться поддержка для Украины от Альянса на 2026 год.

А также старший представитель Альянса в Украине Патрик Тернер рассказал, как изменилось отношение стран НАТО к Украине.

война НАТО Марк Рютте Альянс война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
