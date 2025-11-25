Не все 32 страны готовы поддержать Украину в Альянсе - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на пути Украины к вступлению в Альянс все еще существуют серьезные препятствия. Решение о принятии нового члена требует единодушного одобрения всех 32 государств

Об этом Рютте заявил в эфире Radio Liberty.

Не все 32 страны готовы поддержать Украину в Альянсе

По словам Генсека НАТО, несколько стран открыто выражают несогласие с членством Украины.

Рютте отметил, что несмотря на заявление Вашингтонского саммита о "необратимом пути" Украины в НАТО, реальность остается сложной.

"Несколько союзников сказали, что они против членства Украины в НАТО", — подчеркнул он.

В условиях такого расклада глава Альянса заявил о необходимости обеспечить Киеву надежные механизмы безопасности, которые будут предотвращать повторную агрессию со стороны Москвы. По его словам, это критически важный шаг, который должен действовать до достижения единодушия среди членов НАТО относительно украинского членства.

