Военная помощь НАТО для Украины - что говорят в НАТО

В Североатлантическом альянсе рассказали, как именно будет формироваться поддержка Украины в следующем году. Старший представитель Альянса в Украине Патрик Тернер отметил, что в 2023 году союзники Киева предоставили более 50 миллиардов долларов военной помощи.

Об этом он сообщил во время мероприятия "Молодежь без границ: вместе в НАТО" во вторник, 4 ноября.

По его словам, итоговые данные за 2025 год пока неизвестны, поскольку год еще продолжается. В то же время Украина уже закладывает на 2026 год оборонный бюджет в более 120 миллиардов долларов, половину из которых планирует получить от международных партнеров.

Часть этих средств — около 60 миллиардов долларов — должна поступать в рамках инициативы PURL, согласованной между генеральным секретарем НАТО Марком Рюте и президентом США Дональдом Трампом. Согласно договоренности, Соединенные Штаты будут обеспечивать Украину необходимым военным оборудованием, а финансирование этой поддержки будут брать на себя европейские союзники и Канада.

"Это очень высокий политический приоритет как для НАТО, так и для Украины. И это важный элемент тех 60 миллиардов долларов. Была проведена большая работа, чтобы создать четкое описание и прогноз общих военных потребностей Украины", — подчеркнул Тернер.

Он добавил, что эта аналитическая работа была выполнена совместно специалистами НАТО и представителями Вооруженных сил Украины в рамках программы поддержки и обучения украинского командования в Висбадене, Германия.

