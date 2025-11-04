Військова допомога НАТО для України - що кажуть у НАТО

Патрік Тернер. Фото: Укрінформ

У Північноатлантичному альянсі розповіли, як саме формуватиметься підтримка України наступного року. Старший представник Альянсу в Україні Патрік Тернер зазначив, що у 2023 році союзники Києва надали понад 50 мільярдів доларів військової допомоги.

Про це він повідомив під час заходу "Молодь без кордонів: разом у НАТО" у вівторок, 4 листопада.

За його словами, підсумкові дані за 2025 рік поки невідомі, оскільки рік ще триває. Водночас Україна вже закладає на 2026 рік оборонний бюджет у понад 120 мільярдів доларів, половину з яких планує отримати від міжнародних партнерів.

Частина цих коштів — близько 60 мільярдів доларів — має надходити в межах ініціативи PURL, узгодженої між генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. Згідно з домовленістю, Сполучені Штати забезпечуватимуть Україну необхідним військовим обладнанням, а фінансування цієї підтримки братимуть на себе європейські союзники та Канада.

"Це дуже високий політичний пріоритет як для НАТО, так і для України. І це важливий елемент тих 60 мільярдів доларів. Була проведена велика робота, щоб створити чіткий опис і прогноз загальних військових потреб України", — підкреслив Тернер.

Він додав, що ця аналітична робота була виконана спільно фахівцями НАТО та представниками Збройних сил України в межах програми підтримки та навчання українського командування у Вісбадені, Німеччина.

