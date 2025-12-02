Видео
Рютте ответил, где будут рассматривать членство Украины в НАТО

Рютте ответил, где будут рассматривать членство Украины в НАТО

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:55
Вступление Украины в НАТО — когда рассмотрят вопрос
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос членства Украины будет рассматриваться отдельно на мирных переговорах. Однако пока нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Об этом Марк Рютте сообщил на пресс-конференции в Брюсселе 2 декабря, сообщает "Интерфакс-Украина"

Читайте также:

Когда Украина станет членом НАТО

Комментируя последние попытки США завершить войну, Рютте заявил, что вопрос членства Украины в НАТО будет рассматриваться отдельно на мирных переговорах. По его словам, Альянс присоединится к переговорам по членству Киева в НАТО.

Кроме того, генсек приветствовал первоначальный мирный план США, хотя он исключает членство Украины в НАТО, сказав, что "нужно с чего-то начинать". В то же время он добавил, что трудно предсказать, когда будет достигнут успех в мирных переговорах.

Рютте также приуменьшил перспективу вступления Украины в НАТО, заявив, что для этого нужен консенсус всех членов, которого пока нет.

Напомним, ранее CNN сообщало, что США могут заблокировать Украине вступление в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой по поводу этого.

Кроме того, Рютте заявлял, что сразу несколько членов НАТО против членства Украины. Для этого нужно одобрение всех 32 государств.

Автор:
Карина Приходько
