Головна Новини дня Рютте відповів, де і коли розглядатимуть членство України в НАТО

Рютте відповів, де і коли розглядатимуть членство України в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:55
Вступ України в НАТО — коли розглянуть питання
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України буде розглядатися окремо на мирних переговорах. Проте наразі немає консенсусу щодо вступу України в Альянс. 

Про це Марк Рютте повідомив на пресконференції в Брюсселі 2 грудня, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Читайте також:

Коли Україна стане членом НАТО

Коментуючи останні спроби США завершити війну, Рютте заявив, що питання членства України в НАТО буде розглядатися окремо на мирних переговорах. За його словами, Альянс приєднається до перемовин щодо членства Києва в НАТО. 

Крім того, генсек привітав початковий мирний план США, хоча він виключає членство України в НАТО, сказавши, що "потрібно з чогось починати". Водночас він додав, що важко передбачити, коли буде досягнуто успіху в мирних перемовинах.

Рютте також применшив перспективу вступу України до НАТО, заявивши, що для цього потрібен консенсус усіх членів, якого наразі немає.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього. 

Крім того, Рютте заявляв, що одразу кілька членів НАТО проти членства України. Для цього потрібно схвалення всіх 32 держав.

НАТО переговори Україна Марк Рютте війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
