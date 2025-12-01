Вступ України до НАТО — США блокують шлях до Альянсу

Переговори України і США у Флориді. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

На тлі мирних переговорів між Україною і США останні розглядають можливість, за якої нашу державу фактично позбавлять права вступати до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього.

Про це пише CNN.

Як США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО

Анонімні чиновники, які знайомі з ситуацією, розповідають, що у мирному плані США одним із найбільш "проблематичних" пунктів є вимога до України офіційно відмовитися від закріпленого в її Конституції прагнення вступити до НАТО. Перше за все, це ключова вимога Росії для припинення війни.

Зазначається, що делегації України і США обговорили у Флориді ймовірний сценарій, за якого Київ фактично буде позбавлений можливості вступати в Альянс. Відомо, що домовленості з цього приводу мають узгодити члени НАТО і Москва.

"Україну не будуть підштовхувати до офіційної, в юридичному сенсі, відмови від цього прагнення. Але якщо у США є що узгодити з Росією на двосторонній основі або якщо Росія хоче отримати деякі гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не буде втягненням України в процес ухвалення рішень", — сказав один зі співрозмовників.

Водночас джерела підкреслили, що остаточне рішення щодо цього "компромісу" ще не ухвалено. Воно, ймовірно, буде непопулярним серед деяких країн-членів НАТО і, зрештою, має бути ухвалено Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, фінальний текст мирної угоди не погодили. Сторони не дійшли згоди під час чергового раунду переговорів у Флориді.

Водночас Рютте заявив, що одразу кілька членів НАТО проти членства України. Він нагадав, що для цього потрібне погодження усіх 32 членів.