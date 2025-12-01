Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО — деталі від CNN

США можуть заблокувати Україні вступ до НАТО — деталі від CNN

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:50
Вступ України до НАТО — США блокують шлях до Альянсу
Переговори України і США у Флориді. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

На тлі мирних переговорів між Україною і США останні розглядають можливість, за якої нашу державу фактично позбавлять права вступати до НАТО. Вашингтон може укласти окремий договір з Москвою з приводу цього. 

Про це пише CNN. 

Реклама
Читайте також:

Як США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО

Анонімні чиновники, які знайомі з ситуацією, розповідають, що у мирному плані США одним із найбільш "проблематичних" пунктів є вимога до України офіційно відмовитися від закріпленого в її Конституції прагнення вступити до НАТО. Перше за все, це ключова вимога Росії для припинення війни. 

Зазначається, що делегації України і США обговорили у Флориді ймовірний сценарій, за якого Київ фактично буде позбавлений можливості вступати в Альянс. Відомо, що домовленості з цього приводу мають узгодити члени НАТО і Москва.

 "Україну не будуть підштовхувати до офіційної, в юридичному сенсі, відмови від цього прагнення. Але якщо у США є що узгодити з Росією на двосторонній основі або якщо Росія хоче отримати деякі гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не буде втягненням України в процес ухвалення рішень", — сказав один зі співрозмовників.

Водночас джерела підкреслили, що остаточне рішення щодо цього "компромісу" ще не ухвалено. Воно, ймовірно, буде непопулярним серед деяких країн-членів НАТО і, зрештою, має бути ухвалено Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, фінальний текст мирної угоди не погодили. Сторони не дійшли згоди під час чергового раунду переговорів у Флориді. 

Водночас Рютте заявив, що одразу кілька членів НАТО проти членства України. Він нагадав, що для цього потрібне погодження усіх 32 членів.

США НАТО переговори Україна війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації