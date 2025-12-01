Переговори України і США у Флориді просунулися, але угоди нема

Мирні перемовини. Фото ілюстративне: Reuters

Українська та американська делегації провели черговий раунд переговорів у Флориді, однак погодити фінальний текст мирного плану так і не вдалося. За словами джерела, сторони зосередилися на найскладніших питаннях, серед яких — території та вимоги Росії, що ускладнюють досягнення будь-якого компромісу.

Про це повідомило РБК у понеділок, 1 грудня.

Переговори щодо мирної угоди: що відомо

Учасники зустрічі обговорили ключові моменти проекту угоди та сфокусували увагу на проблемних питаннях, які залишилися після попередніх раундів. Поінформоване джерело зазначило, що розмова більше стосувалася позицій сторін, а не рамки, узгодженої раніше в Женеві. За його словами, сторони просунулися вперед, але остаточне узгодження документу залишається недосяжним.

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була погоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед", — розповів співрозмовник.

Він підкреслив, що американська сторона розуміє свою роль медіатора й усвідомлює складність роботи з Росією, яка висуває вимоги щодо повного виходу українських сил з Донбасу. Україна під час зустрічі пояснила, чому такі умови неможливі — через Конституцію, позицію суспільства та фактичну ситуацію на фронті. Окрім того, українська делегація наголосила, що курс на НАТО закріплений у Конституції, а зміна положень заради угоди створила б небезпечний прецедент.

"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" — то що ми зробимо?", — додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що переговори української та американської делегацій у Маямі, які відбулися 30 листопада, Рустем Умєров охарактеризував як продуктивні і результативні, натякаючи, що сторони змогли просунутися у складних питаннях.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп, попри заяви про проблеми, пов’язані з корупційною ситуацією в Україні, висловив оптимізм щодо перспектив мирної угоди.