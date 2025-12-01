Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фінальний текст мирної угоди не погодили — що відомо

Фінальний текст мирної угоди не погодили — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 08:13
Переговори України і США у Флориді просунулися, але угоди нема
Мирні перемовини. Фото ілюстративне: Reuters

Українська та американська делегації провели черговий раунд переговорів у Флориді, однак погодити фінальний текст мирного плану так і не вдалося. За словами джерела, сторони зосередилися на найскладніших питаннях, серед яких — території та вимоги Росії, що ускладнюють досягнення будь-якого компромісу.

Про це повідомило РБК у понеділок, 1 грудня.

Реклама
Читайте також:

Переговори щодо мирної угоди: що відомо

Учасники зустрічі обговорили ключові моменти проекту угоди та сфокусували увагу на проблемних питаннях, які залишилися після попередніх раундів. Поінформоване джерело зазначило, що розмова більше стосувалася позицій сторін, а не рамки, узгодженої раніше в Женеві. За його словами, сторони просунулися вперед, але остаточне узгодження документу залишається недосяжним.

"Переговори сфокусовані вже не стільки на рамці, яка була погоджена в Женеві, скільки на проблемних питаннях, які залишилися. Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед", — розповів співрозмовник.

Він підкреслив, що американська сторона розуміє свою роль медіатора й усвідомлює складність роботи з Росією, яка висуває вимоги щодо повного виходу українських сил з Донбасу. Україна під час зустрічі пояснила, чому такі умови неможливі — через Конституцію, позицію суспільства та фактичну ситуацію на фронті. Окрім того, українська делегація наголосила, що курс на НАТО закріплений у Конституції, а зміна положень заради угоди створила б небезпечний прецедент.

"Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" — то що ми зробимо?", — додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що переговори української та американської делегацій у Маямі, які відбулися 30 листопада, Рустем Умєров охарактеризував як продуктивні і результативні, натякаючи, що сторони змогли просунутися у складних питаннях.

Раніше ми також інформували, що президент США Дональд Трамп, попри заяви про проблеми, пов’язані з корупційною ситуацією в Україні, висловив оптимізм щодо перспектив мирної угоди.

США війна в Україні Флорида мирний план мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації