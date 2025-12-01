Відео
Трамп про мирну угоду — "Корупція в Україні не допомагає"

Трамп про мирну угоду — "Корупція в Україні не допомагає"

Дата публікації: 1 грудня 2025 01:19
Трамп заявив, що не має дедлайнів по Україні — оцінив шанси мирної угоди
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що, попри "певні проблеми у зв'язку з корупційною ситуацією" в Україні, є гарні шанси на підписання мирної угоди. Глава Білого дому також повідомив, що його спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з Володимиром Путіним уже цього тижня.

Про це Трамп заявив під час брифінгу, повідомляє Білий дім.

Дедлайнів немає, але є надія на швидке закінчення війни

Дональд Трамп висловив надію на швидке припинення бойових дій, хоча й підкреслив, що не встановлює чітких часових рамок для завершення війни.

"У мене немає дедлайну. У мене є дедлайн, коли війна закінчиться, і, сподіваюся, війна скоро закінчиться. Минулого тижня загинуло 27 000 людей", — сказав Трамп.

Американський лідер підтвердив, що його спецпосланець Стів Віткофф, який займається розробкою мирного плану з 28 пунктів, проведе зустріч з диктатором РФ Путіним вже на цьому тижні, але точної дати не уточнив.

Водночас президент США наголосив, що корупційна ситуація в Україні є перепоною на шляху до миру.

"У України є певні проблеми у зв’язку з корупційною ситуацією і це не допомагає", — заявив Трамп.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО про результати зустрічі у Маямі, де обговорювався мирний план США. Глава держави наголосив на конструктивному характері розмови.

Держсекретар США Марко Рубіо також прокоментував зустріч у Маямі. Американський чиновник заявив про прогрес у переговорах, хоча зазначив, що попереду ще багато роботи.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
