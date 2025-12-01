Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по Украине — оценил шансы мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на "определенные проблемы в связи с коррупционной ситуацией" в Украине, есть хорошие шансы на подписание мирного соглашения. Глава Белого дома также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Об этом Трамп заявил во время брифинга, сообщает Белый дом.

Дедлайнов нет, но есть надежда на скорое окончание войны

Дональд Трамп выразил надежду на скорое прекращение боевых действий, хотя и подчеркнул, что не устанавливает четких временных рамок для завершения войны.

"У меня нет дедлайна. У меня есть дедлайн, когда война закончится, и, надеюсь, война скоро закончится. На прошлой неделе погибло 27 000 человек", — сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который занимается разработкой мирного плана из 28 пунктов, проведет встречу с диктатором РФ Путиным уже на этой неделе, но точной даты не уточнил.

В то же время президент США подчеркнул, что коррупционная ситуация в Украине является преградой на пути к миру.

"У Украины есть определенные проблемы в связи с коррупционной ситуацией и это не помогает", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО о результатах встречи в Майами, где обсуждался мирный план США. Глава государства отметил конструктивный характер разговора.

Госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал встречу в Майами. Американский чиновник заявил о прогрессе в переговорах, хотя отметил, что впереди еще много работы.