Главная Новости дня Трамп о мирном соглашении — "Коррупция в Украине не помогает"

Трамп о мирном соглашении — "Коррупция в Украине не помогает"

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 01:19
Трамп заявил, что не имеет дедлайнов по Украине — оценил шансы мирного соглашения
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на "определенные проблемы в связи с коррупционной ситуацией" в Украине, есть хорошие шансы на подписание мирного соглашения. Глава Белого дома также сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Об этом Трамп заявил во время брифинга, сообщает Белый дом.

Реклама
Читайте также:

Дедлайнов нет, но есть надежда на скорое окончание войны

Дональд Трамп выразил надежду на скорое прекращение боевых действий, хотя и подчеркнул, что не устанавливает четких временных рамок для завершения войны.

"У меня нет дедлайна. У меня есть дедлайн, когда война закончится, и, надеюсь, война скоро закончится. На прошлой неделе погибло 27 000 человек", — сказал Трамп.

Американский лидер подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф, который занимается разработкой мирного плана из 28 пунктов, проведет встречу с диктатором РФ Путиным уже на этой неделе, но точной даты не уточнил.

В то же время президент США подчеркнул, что коррупционная ситуация в Украине является преградой на пути к миру.

"У Украины есть определенные проблемы в связи с коррупционной ситуацией и это не помогает", — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО о результатах встречи в Майами, где обсуждался мирный план США. Глава государства отметил конструктивный характер разговора.

Госсекретарь США Марко Рубио также прокомментировал встречу в Майами. Американский чиновник заявил о прогрессе в переговорах, хотя отметил, что впереди еще много работы.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
