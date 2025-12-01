Видео
Финальный текст мирного соглашения не согласовали — что известно

Финальный текст мирного соглашения не согласовали — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 08:13
Переговоры Украины и США во Флориде продвинулись, но соглашения нет
Мирные переговоры. Фото иллюстративное: Reuters

Украинская и американская делегации провели очередной раунд переговоров во Флориде, однако согласовать финальный текст мирного плана так и не удалось. По словам источника, стороны сосредоточились на самых сложных вопросах, среди которых — территории и требования России, затрудняющие достижение любого компромисса.

Об этом сообщило РБК в понедельник, 1 декабря.

Переговоры по мирному соглашению: что известно

Участники встречи обсудили ключевые моменты проекта соглашения и сфокусировали внимание на проблемных вопросах, которые остались после предыдущих раундов. Информированный источник отметил, что разговор больше касался позиций сторон, а не рамки, согласованной ранее в Женеве. По его словам, стороны продвинулись вперед, но окончательное согласование документа остается недостижимым.

"Переговоры сфокусированы уже не столько на рамке, которая была согласована в Женеве, сколько на проблемных вопросах, которые остались. То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед", — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что американская сторона понимает свою роль медиатора и осознает сложность работы с Россией, которая выдвигает требования о полном выходе украинских сил с Донбасса. Украина во время встречи объяснила, почему такие условия невозможны — из-за Конституции, позиции общества и фактической ситуации на фронте. Кроме того, украинская делегация подчеркнула, что курс на НАТО закреплен в Конституции, а изменение положений ради соглашения создало бы опасный прецедент.

"Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логично объяснять свою позицию, если другая сторона говорит "нет" — то что мы сделаем?", — добавил собеседник издания.

Напомним, что переговоры украинской и американской делегаций в Майами, которые состоялись 30 ноября, Рустем Умеров охарактеризовал как продуктивные и результативные, намекая, что стороны смогли продвинуться в сложных вопросах.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп, несмотря на заявления о проблемах, связанных с коррупционной ситуацией в Украине, выразил оптимизм относительно перспектив мирного соглашения.

США война в Украине Флорида мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
