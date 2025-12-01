Вступление Украины в НАТО — США блокируют путь в Альянс

Переговоры Украины и США во Флориде. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

На фоне мирных переговоров между Украиной и США последние рассматривают возможность, при которой наше государство фактически лишат права вступать в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой по поводу этого.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Читайте также:

Как США могут заблокировать Украине путь в НАТО

Анонимные чиновники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что в мирном плане США одним из самых "проблематичных" пунктов является требование к Украине официально отказаться от закрепленного в ее Конституции стремления вступить в НАТО. Прежде всего, это ключевое требование России для прекращения войны.

Отмечается, что делегации Украины и США обсудили во Флориде вероятный сценарий, при котором Киев фактически будет лишен возможности вступать в Альянс. Известно, что договоренности по этому поводу должны согласовать члены НАТО и Москва.

"Украину не будут подталкивать к официальному, в юридическом смысле, отказу от этого стремления. Но если у США есть что согласовать с Россией на двусторонней основе или если Россия хочет получить некоторые гарантии от НАТО на многосторонней основе, то это не будет втягиванием Украины в процесс принятия решений", — сказал один из собеседников.

В то же время источники подчеркнули, что окончательное решение по этому "компромиссу" еще не принято. Оно, вероятно, будет непопулярным среди некоторых стран-членов НАТО и, в конце концов, должно быть принято Владимиром Зеленским.

Напомним, финальный текст мирного соглашения не согласовали. Стороны не пришли к согласию во время очередного раунда переговоров во Флориде.

В то же время Рютте заявил, что сразу несколько членов НАТО против членства Украины. Он напомнил, что для этого требуется согласование всех 32 членов.