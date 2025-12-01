Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп оценил переговоры Украины и США во Флориде — что заявил

Трамп оценил переговоры Украины и США во Флориде — что заявил

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 08:38
Переговоры Украины и США во Флориде — Трамп оценил и сделал заявление
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил переговоры американской и украинской делегации во Флориде. По его словам, есть хорошие шансы, что мирное соглашение удастся заключить.

Об этом Дональд Трамп сказал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами, передает CNN в понедельник, 1 декабря.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Украины и США во Флориде

Трамп отметил, что коррупция в Украине не способствует мирному соглашению. В то же время он подчеркнул, что переговоры продолжаются и продвигаются хорошо.

"Мы хотим остановить убийства людей", — заявил лидер США.

Он сообщил, что уже разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с Украиной.

"Я разговаривал с ними, и они работают хорошо. Украина имеет некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось", — заявил Трамп.

Журналисты спросили, что он имеет в виду под "сложными проблемами". Лидер США уточнил, что речь идет о ситуации с коррупцией, которая не способствует решению проблемы.

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение", — отметил он.

Кроме того, Трамп добавил, что пока нет дедлайнов по завершению переговоров.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах переговоров во Флориде.

Кроме того, о переговорах высказался первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. Он отметил успешный старт.

США война переговоры Дональд Трамп Украина Флорида
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации