Переговоры Украины и США во Флориде — Трамп оценил и сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил переговоры американской и украинской делегации во Флориде. По его словам, есть хорошие шансы, что мирное соглашение удастся заключить.

Об этом Дональд Трамп сказал на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами, передает CNN в понедельник, 1 декабря.

Переговоры Украины и США во Флориде

Трамп отметил, что коррупция в Украине не способствует мирному соглашению. В то же время он подчеркнул, что переговоры продолжаются и продвигаются хорошо.

"Мы хотим остановить убийства людей", — заявил лидер США.

Он сообщил, что уже разговаривал с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом после их переговоров с Украиной.

"Я разговаривал с ними, и они работают хорошо. Украина имеет некоторые сложные проблемы, но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось", — заявил Трамп.

Журналисты спросили, что он имеет в виду под "сложными проблемами". Лидер США уточнил, что речь идет о ситуации с коррупцией, которая не способствует решению проблемы.

"Я думаю, что есть хорошие шансы, что мы сможем заключить соглашение", — отметил он.

Кроме того, Трамп добавил, что пока нет дедлайнов по завершению переговоров.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о результатах переговоров во Флориде.

Кроме того, о переговорах высказался первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица. Он отметил успешный старт.