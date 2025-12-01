Переговори України та США у Флориді — Трамп оцінив та зробив заяву

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив переговори американської та української делегації у Флориді. За його словами, є хороші шанси, що мирну угоду вдасться укласти.

Про це Дональд Трамп сказав на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, передає CNN у понеділок, 1 грудня.

Реклама

Читайте також:

Переговори України і США у Флориді

Трамп зауважив, що корупція в Україні не сприяє мирній угоді. Водночас він наголосив, що переговори тривають і просуваються добре.

"Ми хочемо зупинити вбивства людей", — заявив лідер США.

Він повідомив, що вже розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланником Стівом Віткоффом після їхніх переговорів з Україною.

"Я розмовляв з ними, і вони працюють добре. Україна має деякі складні проблеми, але я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося", — заявив Трамп.

Журналісти запитали, що він має на увазі "складними проблемами". Лідер США уточнив, що йдеться про ситуацію з корупцією, яка не сприяє розвʼязанню проблеми.

"Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду", — зауважив він.

Крім того, Трамп додав, що наразі немає дедлайнів щодо завершення переговорів.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про результати переговорів у Флориді.

Крім того, про переговори висловився перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця. Він відзначив успішний старт.