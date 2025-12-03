Мирний план США — що буде, якщо не дасть результатів

Потік зброї триватиме — Рютте про допомогу Україні
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що потік зброю в Україну триватиме і Росія повинна це розуміти. Якщо мирний процес не дасть результатів, тиск на росіян продовжиться.
Про це Марк Рютте повідомив перед початком засідання міністрів закордонних справ держав НАТО.
НАТО надавати Україні зброю надалі
Рютте заявив, що союзники мають забезпечити найсильнішу позицію України на мирних перемовинах, а Росія має розуміти, що тиск продовжиться, якщо мирні зусилля не дадуть результат.
"Якщо мирний процес займе надто багато часу або не дає результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян — зробити дві речі. Одна з них — переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну триватиме. Саме це і відбувається сьогодні, завдяки США та європейцям. А по-друге, — переконатися, що економічні санкції діють, щоб вони були ефективними", — наголосив генсек НАТО.
На його думку, це найкращий спосіб змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою. Він закликав не перебільшувати значення його риторики.
Водночас він відповів, де і коли розглядатимуть членство України в НАТО. Наразі немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.
