Потік зброї триватиме — Рютте про допомогу Україні

Потік зброї триватиме — Рютте про допомогу Україні

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 17:51
Мирний план США — що буде, якщо не дасть результатів
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що потік зброю в Україну триватиме і Росія повинна це розуміти. Якщо мирний процес не дасть результатів, тиск на росіян продовжиться.

Про це Марк Рютте повідомив перед початком засідання міністрів закордонних справ держав НАТО.

Читайте також:

НАТО надавати Україні зброю надалі

Рютте заявив, що союзники мають забезпечити найсильнішу позицію України на мирних перемовинах, а Росія має розуміти, що тиск продовжиться, якщо мирні зусилля не дадуть результат. 

"Якщо мирний процес займе надто багато часу або не дає результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян — зробити дві речі. Одна з них — переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну триватиме. Саме це і відбувається сьогодні, завдяки США та європейцям. А по-друге, — переконатися, що економічні санкції діють, щоб вони були ефективними", — наголосив генсек НАТО.

На його думку, це найкращий спосіб змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна. 

Нагадаємо, раніше Рютте відреагував на погрози Путіна воювати з Європою. Він закликав не перебільшувати значення його риторики. 

Водночас він відповів, де і коли розглядатимуть членство України в НАТО. Наразі немає консенсусу щодо вступу України в Альянс. 

зброя військова допомога Марк Рютте війна в Україні мирний план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
