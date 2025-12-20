Видео
Австралия секретно передала Украине танки Abrams — сколько

Австралия секретно передала Украине танки Abrams — сколько

ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:13
Австралия секретно передала Украине танки Abrams - детали
Танки Abrams. Фото: Минобороны Австралии

Австралийские силы обороны (ADF) передали Украине 49 боевых танков M1A1 Abrams. Это было сделано в рамках пакета военной помощи от Австралии.

Об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

Стоимость 49 танков M1A1 Abrams составляет примерно в 245 миллионов долларов. Они являются частью общей суммы помощи Австралии, предоставленной с начала конфликта, на сумму более 1,7 миллиарда долларов, из которых более 1,5 миллиарда долларов — это военная помощь. Командующий этой операцией, полковник Джеймс Смит заявил, что операция по перевозке танков из Австралии в Европу была масштабным логистическим упражнением.

Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість - фото 1
Военные перед танками M1A1 Abrams. Фото: Министерство обороны Австралии

"Это огромная задача — доставить 60-тонный танк через полмира и убедиться, что когда мы передадим его нашим украинским друзьям, он будет готов к использованию", — сказал полковник Смит.

Австралія секретно передала Україні танки Abrams — яку кількість - фото 2
Военный Австралии за башенной установкой танка M1A1 Abrams. Фото: Министерство обороны Австралии

Большинство танков прибыло в Украину в июле, многие из них уже были развернуты на передовой. Последний транш был передан лишь несколько дней назад и подготовлен к бою. Поставка последнего M1A1 Abrams состоялась после того, как правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 95 миллионов долларов.

Напомним, что Австралия и Новая Зеландия предоставят Украине военную помощь на более 70 миллионов долларов.

Ранее мы также информировали, что Министр обороны Денис Шмыгаль выразил благодарность правительству Австралии за танки Abrams.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
