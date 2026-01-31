Відео
Головна Новини дня Україна отримала обладнання загальною потужністю 1 ГВт, — Кулеба

Україна отримала обладнання загальною потужністю 1 ГВт, — Кулеба

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:15
Україна отримала 700 одиниць енергообладнання — Кулеба зробив заяву
Олексій Кулеба. Фото: facebook.com/oleksiikuleba

Від початку повномасштабної війни партнери передали Україні понад 700 одиниць енергообладнання загальною потужністю близько одного гігавата. Це співставно з виробітком одного енергоблока Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час підсумкової презентації Агентства відновлення за 2025 рік, повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Україна отримала 700 одиниць енергообладнання від партнерів

За словами Кулеби, Україна отримала котли, когенераційні установки та мобільні генератори великої потужності від Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Канади, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції та Японії. Лише за останній тиждень до країни надійшло понад 100 одиниць такого обладнання.

"Для забезпечення стабільної роботи очисних споруд, тепло- та водопостачання Україна потребує додаткових потужностей. Ми створюємо національний резерв мобільного енергетичного обладнання. Він дозволить нам підтримувати базові послуги для людей під час ремонтних робіт, особливо це важливо взимку", — наголосив Кулеба.

Він також повідомив, що на формування резерву мобільної генерації потужністю 130 мегаватів уряд уже виділив 2,6 мільярда гривень.

Водночас, за словами віцепрем'єра, наявних ресурсів недостатньо для покриття всіх потреб. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад та територій планує й надалі звертатися до міжнародних партнерів із проханням про додаткову допомогу для зміцнення енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна збільшує можливості для імпорту електроенергії.

А також у ЄС повідомили про підготовку найбільшого зимового пакету допомоги для України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
