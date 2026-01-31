Україна збільшить можливості для імпорту електроенергії — заява Шмигаля

Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про збільшення імпорту електроенергії для стабілізації роботи енергосистеми в умовах сильних морозів та постійних російських атак. Це має дозволити зменшити навантаження на внутрішню генерацію й забезпечити електропостачання для населення.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Україна працює над відновленням енергетики

За словами міністра, уряд ухвалив рішення збільшити обсяги імпорту електроенергії державними компаніями. Такий крок, наголосив Шмигаль, допоможе втримати стабільність енергосистеми в пікові періоди споживання.

"Це вивільнить частину внутрішньої генерації для людей", — зазначив перший віцепрем'єр.

Він також повідомив, що у січні було зафіксовано рекордний добовий імпорт електроенергії від початку року. Його обсяг сягнув 41,987 ГВт*год, що стало найвищим показником 2025 року.

За словами Шмигаля, збільшення імпорту дозволило зменшити дефіцит електроенергії в період сильних морозів та масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Енергосистема змогла втримати баланс у складних умовах", — наголосив він.

Наразі ремонтні бригади працюють цілодобово, відновлюючи електропостачання та теплопостачання у постраждалих регіонах. Паралельно триває розгортання когенераційних установок відповідно до затвердженого плану.

Крім того, уряд перевірив наявні газові потужності та визначає нові локації для розміщення енергетичного обладнання.

Окремо Шмигаль наголосив на необхідності справедливого нарахування комунальних платежів для населення. Він наголосив, саме місцева влада та комунальні підприємства мають оперативно врегулювати ці питання, аби захистити споживачів у складний зимовий період.

"Люди не повинні платити за послуги, яких фактично не отримали", — підкреслив він.

Нагадаємо, Литва звернулася до МКС для проведення розслідування щодо ударів РФ по енергетиці України.

А також у ЄС повідомили про надання найбільшого зимового пакету допомоги для України.