Україна
Литва звернулася до МКС, щоб розслідувати удари РФ по енергетиці України

Литва звернулася до МКС, щоб розслідувати удари РФ по енергетиці України

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 05:25
Удари РФ по енергетиці України - Литва попросила МКС розслідувати обстріли
Кястутіс Будріс. Фото: x.com/BudrysKestutis

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що підписав звернення до Міжнародного кримінального суду, в якому закликає розслідувати удари РФ по енергетиці України. Він підкреслив, що дії Росії мають припинитися.

Про це Будріс написав у соцмережі Х.

Читайте також:

Що відомо про звернення Литви до МКС щодо війни в Україні

"Російське безумство має припинитися. Сьогодні я підписав лист до Міжнародного кримінального суду, який закликає до повного розслідування систематичних ударів Росії по енергетичній та цивільній інфраструктурі України — явних порушень Женевської конвенції, що можуть бути прирівняні до воєнних злочинів", — заявив прем'єр Литви.

Він підкреслив, що в поєднанні з нелюдською риторикою, навмисними нападами на мирних жителів та іншими серйозними діями, які вже перебувають на розгляді, - ці діяння "небезпечно наближаються до геноциду".

"Литва твердо стоїть на боці міжнародного права і закликає всі країни підтримувати притягнення Росії до відповідальності", — резюмував Кястутіс Будріс.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив очільника Кремля Володимира Путіна один тиждень не атакувати Київ та енергетику інших міст України, бо зараз сильні морози. Він додав, що Путін погодився.

Увечері в п'ятницю 30 січня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія перестала завдавати ударів по енергетиці. Але водночас ворог частіше став атакувати логістичні цілі.

Литва обстріли сфера енергетики війна в Україні енергетика Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
