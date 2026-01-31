Видео
Литва обратилась в МКС, чтобы расследовать удары РФ по энергетике Украины

Литва обратилась в МКС, чтобы расследовать удары РФ по энергетике Украины

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 05:25
Удары РФ по энергетике Украины - Литва попросила МКС расследовать обстрелы
Кястутис Будрис. Фото: x.com/BudrysKestutis

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что подписал обращение к Международному уголовному суду, в котором призывает расследовать удары РФ по энергетике Украины. Он подчеркнул, что действия России должны прекратиться.

Об этом Будрис написал в соцсети Х.

Что известно об обращении Литвы к МКС по поводу войны в Украине

"Российское безумие должно прекратиться. Сегодня я подписал письмо в Международный уголовный суд, призывающее к полному расследованию систематических ударов России по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины — явных нарушений Женевской конвенции, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", — заявил премьер Литвы.

Он подчеркнул, что в сочетании с бесчеловечной риторикой, преднамеренными нападениями на мирных жителей и другими серьезными действиями, которые уже находятся на рассмотрении — эти деяния "опасно приближаются к геноциду".

"Литва твердо стоит на стороне международного права и призывает все страны поддерживать привлечение России к ответственности", — резюмировал Кястутис Будрис.

Напомним, 29 января президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина одну неделю не атаковать Киев и энергетику других городов Украины, так как сейчас сильные морозы. Он добавил, что Путин согласился.

Вечером в пятницу 30 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия перестала наносить удары по энергетике. Но в то же время враг чаще стал атаковать логистические цели.

