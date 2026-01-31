Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина увеличит импорт электроэнергии — Шмыгаль сделал заявление

Украина увеличит импорт электроэнергии — Шмыгаль сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 08:47
Украина увеличит возможности для импорта электроэнергии - заявление Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении импорта электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы в условиях сильных морозов и постоянных российских атак. Это должно позволить уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и обеспечить электроснабжение для населения.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Украина работает над восстановлением энергетики

По словам министра, правительство приняло решение увеличить объемы импорта электроэнергии государственными компаниями. Такой шаг, подчеркнул Шмыгаль, поможет удержать стабильность энергосистемы в пиковые периоды потребления.

"Это высвободит часть внутренней генерации для людей", — отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что в январе был зафиксирован рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем достиг 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем 2025 года.

По словам Шмыгаля, увеличение импорта позволило уменьшить дефицит электроэнергии в период сильных морозов и массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях", — подчеркнул он.

Сейчас ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая электроснабжение и теплоснабжение в пострадавших регионах. Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, правительство проверило имеющиеся газовые мощности и определяет новые локации для размещения энергетического оборудования.

Отдельно Шмыгаль отметил необходимость справедливого начисления коммунальных платежей для населения. Он отметил, именно местные власти и коммунальные предприятия должны оперативно урегулировать эти вопросы, чтобы защитить потребителей в сложный зимний период.

"Люди не должны платить за услуги, которых фактически не получили", — подчеркнул он.

Напомним, Литва обратилась в МУС для проведения расследования относительно ударов РФ по энергетике Украины.

А также в ЕС сообщили о предоставлении крупнейшего зимнего пакета помощи для Украины.

Денис Шмыгаль Минэнерго электроэнергия импорт энергетика
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации