Украина увеличит возможности для импорта электроэнергии - заявление Шмыгаля

Украина увеличит импорт электроэнергии — Шмыгаль сделал заявление
Кабинет министров Украины принял решение об увеличении импорта электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы в условиях сильных морозов и постоянных российских атак. Это должно позволить уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и обеспечить электроснабжение для населения.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.
Украина работает над восстановлением энергетики
По словам министра, правительство приняло решение увеличить объемы импорта электроэнергии государственными компаниями. Такой шаг, подчеркнул Шмыгаль, поможет удержать стабильность энергосистемы в пиковые периоды потребления.
"Это высвободит часть внутренней генерации для людей", — отметил первый вице-премьер.
Он также сообщил, что в январе был зафиксирован рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем достиг 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем 2025 года.
По словам Шмыгаля, увеличение импорта позволило уменьшить дефицит электроэнергии в период сильных морозов и массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.
"Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях", — подчеркнул он.
Сейчас ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая электроснабжение и теплоснабжение в пострадавших регионах. Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом.
Кроме того, правительство проверило имеющиеся газовые мощности и определяет новые локации для размещения энергетического оборудования.
Отдельно Шмыгаль отметил необходимость справедливого начисления коммунальных платежей для населения. Он отметил, именно местные власти и коммунальные предприятия должны оперативно урегулировать эти вопросы, чтобы защитить потребителей в сложный зимний период.
"Люди не должны платить за услуги, которых фактически не получили", — подчеркнул он.
