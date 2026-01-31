Украина увеличит возможности для импорта электроэнергии - заявление Шмыгаля

Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении импорта электроэнергии для стабилизации работы энергосистемы в условиях сильных морозов и постоянных российских атак. Это должно позволить уменьшить нагрузку на внутреннюю генерацию и обеспечить электроснабжение для населения.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Украина работает над восстановлением энергетики

По словам министра, правительство приняло решение увеличить объемы импорта электроэнергии государственными компаниями. Такой шаг, подчеркнул Шмыгаль, поможет удержать стабильность энергосистемы в пиковые периоды потребления.

"Это высвободит часть внутренней генерации для людей", — отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что в январе был зафиксирован рекордный суточный импорт электроэнергии с начала года. Его объем достиг 41,987 ГВт*ч, что стало самым высоким показателем 2025 года.

По словам Шмыгаля, увеличение импорта позволило уменьшить дефицит электроэнергии в период сильных морозов и массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Энергосистема смогла удержать баланс в сложных условиях", — подчеркнул он.

Сейчас ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая электроснабжение и теплоснабжение в пострадавших регионах. Параллельно продолжается развертывание когенерационных установок в соответствии с утвержденным планом.

Кроме того, правительство проверило имеющиеся газовые мощности и определяет новые локации для размещения энергетического оборудования.

Отдельно Шмыгаль отметил необходимость справедливого начисления коммунальных платежей для населения. Он отметил, именно местные власти и коммунальные предприятия должны оперативно урегулировать эти вопросы, чтобы защитить потребителей в сложный зимний период.

"Люди не должны платить за услуги, которых фактически не получили", — подчеркнул он.

Напомним, Литва обратилась в МУС для проведения расследования относительно ударов РФ по энергетике Украины.

А также в ЕС сообщили о предоставлении крупнейшего зимнего пакета помощи для Украины.