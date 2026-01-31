Аварійні відключення світла в Україні — в яких регіонах не діють графіки

У низці регіонів ввели екстрені відключення світла — що відомо
Дата публікації: 31 січня 2026 11:20
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
У декількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:15 графіки скасовано у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській областях.
Крім того, у Києві та Харкові призупинив роботу метрополітен у зв'язку із відсутністю напруги в електромережі.
"У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Новина доповнюється...
