Аварійні відключення світла в Україні — в яких регіонах не діють графіки

Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

У декількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Станом на 11:15 графіки скасовано у Сумській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській та Київській областях.

Крім того, у Києві та Харкові призупинив роботу метрополітен у зв'язку із відсутністю напруги в електромережі.

Реклама

Читайте також:

"У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Новина доповнюється...