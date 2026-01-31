Глобальний збій в енергосистемі України — що відомо

Глобальні перепади у роботі енергосистеми України — що відомо
Дата публікації: 31 січня 2026 11:54
В Україні фіксують глобальні перепади в роботі системи електропостачання. Наразі відомо про збої в роботі метрополітену, а також перебої з електро-, тепло- та водопостачанням у низці регіонів.
Енергетики працюють над усуненням несправностей і перезапуском системи. Українців закликають зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
Окремо фахівці радять уже зараз вимкнути електроприлади з розеток, щоб уникнути пошкодження техніки та електрощитів під час перепадів напруги.
