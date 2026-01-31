Глобальний збій в енергосистемі України — що відомо

Термінова новина

В Україні фіксують глобальні перепади в роботі системи електропостачання. Наразі відомо про збої в роботі метрополітену, а також перебої з електро-, тепло- та водопостачанням у низці регіонів.

Енергетики працюють над усуненням несправностей і перезапуском системи. Українців закликають зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Окремо фахівці радять уже зараз вимкнути електроприлади з розеток, щоб уникнути пошкодження техніки та електрощитів під час перепадів напруги.

Новина доповнюється...