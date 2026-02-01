Шмигаль анонсував нові рішення для енергетики України

Засідання Штабу. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики України Денис Шмигаль у неділю, 1 лютого, провів засідання Штабу. Він озвучив нові рішення для зміцнення енергетики країни.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зміцнення енергосистеми України

Під час засідання проаналізували результати роботи енергокомпаній упродовж тижня та визначили пріоритети на найближчі дні.

Шмигаль зазначив, що відсьогодні до України знову прийшли потужні морози. Він наголосив місцевій та обласній владі на необхідності посилити темпи відновлення світла та тепла.

Крім того, сьогодні вночі було завершено ремонт високовольтної лінії, що зʼєднує Україну та Молдову. Внаслідок чого додалося 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня.

"Нарощуємо темпи впровадження когенераційних установок. Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт", — розповів Шмигаль.

Власна генерація

Міністр зазначив, що триває робота над тим, аби максимально спростити умови для розгортання власної генерації. За його словами, для цього Кабмін розширив програму 5-7-9%".

Відтепер кредитні кошти можна залучати й для закупівлі когенераційного обладнання. Водночас максимальний ліміт інвесткредиту збільшили з 150 до 250 млн гривень.

Програма "СвітлоДІМ"

Шмигаль повідомив, що стартувала програма "СвітлоДІМ". За його словами, йдеться про допомогу до 300 тисяч гривень співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю:

генераторів;

акумуляторів;

інверторів;

сонячних панелей та іншого обладнання.

"Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн. Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони", — додав Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого у Києві без тепла залишаються 693 житлових будинки. Наразі відновлення триває.

А 31 січня в Україні сталася аварія в енергетиці, внаслідок чого декілька областей опинилися в блекауті.