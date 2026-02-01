Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Шмигаль озвучив нові кроки для зміцнення енергетики України

Шмигаль озвучив нові кроки для зміцнення енергетики України

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:30
Шмигаль анонсував нові рішення для енергетики України
Засідання Штабу. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики України Денис Шмигаль у неділю, 1 лютого, провів засідання Штабу. Він озвучив нові рішення для зміцнення енергетики країни.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зміцнення енергосистеми України

Під час засідання проаналізували результати роботи енергокомпаній упродовж тижня та визначили пріоритети на найближчі дні. 

Шмигаль зазначив, що відсьогодні до України знову прийшли потужні морози. Він наголосив місцевій та обласній владі на необхідності посилити темпи відновлення світла та тепла.

Крім того, сьогодні вночі було завершено ремонт високовольтної лінії, що зʼєднує Україну та Молдову. Внаслідок чого додалося 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня.

"Нарощуємо темпи впровадження когенераційних установок. Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт", — розповів Шмигаль.

Власна генерація

Міністр зазначив, що триває робота над тим, аби максимально спростити умови для розгортання власної генерації. За його словами, для цього Кабмін розширив програму 5-7-9%".

Відтепер кредитні кошти можна залучати й для закупівлі когенераційного обладнання. Водночас максимальний ліміт інвесткредиту збільшили з 150 до 250 млн гривень.

Програма "СвітлоДІМ"

Шмигаль повідомив, що стартувала програма "СвітлоДІМ". За його словами, йдеться про допомогу до 300 тисяч гривень співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю:

  • генераторів;
  • акумуляторів;
  • інверторів;
  • сонячних панелей та іншого обладнання.

"Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн. Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони", — додав Шмигаль.

null
Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 лютого у Києві без тепла залишаються 693 житлових будинки. Наразі відновлення триває.

А 31 січня в Україні сталася аварія в енергетиці, внаслідок чого декілька областей опинилися в блекауті.

Денис Шмигаль Україна теплопостачання енергосистема енергетика світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації