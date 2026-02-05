Українці подали перші заявки на програму СвітлоДІМ — коли очікувати виплати

Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці вже подали перші заявки за програмою СвітлоДІМ, частину з яких вже схвалено. Перші виплати обіцяють надіслати протягом 48 годин.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Програма СвітлоДІМ

Кулеба розповів, що комісія із розгляду заявок засідає щодня, аби ухвалювати рішення. За його словами, частина з них потребує доопрацювання. У подібних ситуаціях районні державні адміністрації контактуватимуть із заявниками, щоб допомогти усунути неточності та повторно подати необхідні документи.

Міністр зауважив, що метою програми є реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення.

"Станом на сьогодні відкрити спеціальний рахунок для участі у програмі можна в "Ощадбанку", "Райффайзен Банк" та "Укргазбанку". Ми активно працюємо з банками над розширенням переліку банків-партнерів", — розповів Кулеба.

Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кулеба пояснив, як працює програма СвітлоДІМ, яка передбачає допомогу від 100 000 до 300 000 грн на автономне електроживлення.

А нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про нові кроки для зміцнення енергетики України.