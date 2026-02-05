Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українці подали перші заявки СвітлоДІМ — коли надійдуть виплати

Українці подали перші заявки СвітлоДІМ — коли надійдуть виплати

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 22:34
Українці подали перші заявки на програму СвітлоДІМ — коли очікувати виплати
Генератор на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці вже подали перші заявки за програмою СвітлоДІМ, частину з яких вже схвалено. Перші виплати обіцяють надіслати протягом 48 годин.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram у четвер, 5 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Програма СвітлоДІМ

Кулеба розповів, що комісія із розгляду заявок засідає щодня, аби ухвалювати рішення. За його словами, частина з них потребує доопрацювання. У подібних ситуаціях районні державні адміністрації контактуватимуть із заявниками, щоб допомогти усунути неточності та повторно подати необхідні документи.

Реклама

Міністр зауважив, що метою програми є реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення. 

"Станом на сьогодні відкрити спеціальний рахунок для участі у програмі можна в "Ощадбанку", "Райффайзен Банк" та "Укргазбанку". Ми активно працюємо з банками над розширенням переліку банків-партнерів", — розповів Кулеба.

Реклама
null
Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кулеба пояснив, як працює програма СвітлоДІМ, яка передбачає допомогу від 100 000 до 300 000 грн на автономне електроживлення.

А нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про нові кроки для зміцнення енергетики України.

електроенергія гроші Україна електропостачання світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації