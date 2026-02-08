Відео
Головна Новини дня Ситуація зі світлом — Шмигаль пояснив, як відновлюють енергетику

Ситуація зі світлом — Шмигаль пояснив, як відновлюють енергетику

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 20:35
Шмигаль пояснив, як в Україні відновлюють енергосистему
Засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Міністр енергетики України Денис Шмигаль у неділю, 8 лютого, провів засідання Штабу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. За його словами, наразі фахівці продовжують відновлення обʼєктів, які уразили російські окупанти у ніч проти 7 лютого.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація зі світлом в Україні

Шмигаль наголосив, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Пошкодження обʼєктів суттєві після російських ударів.

"Працюємо над комплексними рішеннями, зокрема над запуском додаткових потужностей генерації. Роботи просуваються згідно з визначеними графіками. Зокрема, сьогодні очікуємо на запуск додаткових 9 МВт потужності у Києві", — розповів міністр.

Крім того, сьогодні фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії. Шмигаль повідомив, що це допомогло Україні втримати систему та зменшити дефіцит.

"Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисячі тонн вже розподілено в регіони", — зазначив він.

Він повідомив, що за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії.

Також за цей період було відвантажено регіонам 774 генератори та 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та інше обладнання.

Шмигаль розповів, що очікується надходження 798 додаткових генераторів, 117 трансформаторів, а також 120 котлів і когенераційних установок.

Міністр подякував усім, хто працює в морозну погоду та відновлює світло.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, Шмигаль розповів, які енергетичні обʼєкти атакували російські окупанти у ніч проти 7 лютого.

Крім того, в Україні діє програма СвітлоДІМ. Метою є реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення. 

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
