В громадах будут созданы центры безопасности, а спасателей возьмут на цифровой учет — решение Верховной Рады

Центры безопасности и цифровой учет — ВР усилила защиту населения
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13454, направленный на обновление системы гражданской защиты в Украине. Документ предусматривает изменения в несколько законов, которые регулируют сферу техногенной и пожарной безопасности, деятельность органов местного самоуправления, а также вопросы градостроительства.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента во вторник, 10 февраля.
Учет спасателей будет электронным
Этот закон поддержал 231 нардеп.
Документом создается специальный Фонд защитных сооружений.
Этот фонд будет финансировать строительство и ремонт укрытий, а также модернизацию объектов, которые должны защищать людей во время опасности.
Кроме того, в общинах будут созданы так называемые центры безопасности. Это места, где могут быть вместе спасатели, медики и полиция. Если что-то случается — они смогут быстрее выехать и помочь.
Также документ уточняет обязанности органов власти по предотвращению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, а также определяет более четкие правила функционирования объектов повышенной опасности.
Учет спасателей будет электронным. Вместо бумажных списков и отчетов будет цифровая система, где будет храниться информация об официально зарегистрированных аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделениях.
Напомним, сегодня парламент также поддержал законопроект об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.
Кроме того, мы сообщали, когда Рада может принять законопроект об отсрочке для военных, которые отслужили год по контракту "18-24".
Читайте Новини.LIVE!