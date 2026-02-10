В громадах будут созданы центры безопасности, а спасателей возьмут на цифровой учет — решение Верховной Рады

Нардепы голосуют. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13454, направленный на обновление системы гражданской защиты в Украине. Документ предусматривает изменения в несколько законов, которые регулируют сферу техногенной и пожарной безопасности, деятельность органов местного самоуправления, а также вопросы градостроительства.

Учет спасателей будет электронным

Этот закон поддержал 231 нардеп.

Документом создается специальный Фонд защитных сооружений.

Этот фонд будет финансировать строительство и ремонт укрытий, а также модернизацию объектов, которые должны защищать людей во время опасности.

Кроме того, в общинах будут созданы так называемые центры безопасности. Это места, где могут быть вместе спасатели, медики и полиция. Если что-то случается — они смогут быстрее выехать и помочь.

Также документ уточняет обязанности органов власти по предотвращению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, а также определяет более четкие правила функционирования объектов повышенной опасности.

Учет спасателей будет электронным. Вместо бумажных списков и отчетов будет цифровая система, где будет храниться информация об официально зарегистрированных аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделениях.

