Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Центры безопасности и цифровой учет — ВР усилила защиту населения

Центры безопасности и цифровой учет — ВР усилила защиту населения

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:50
В громадах будут созданы центры безопасности, а спасателей возьмут на цифровой учет — решение Верховной Рады
Нардепы голосуют. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13454, направленный на обновление системы гражданской защиты в Украине. Документ предусматривает изменения в несколько законов, которые регулируют сферу техногенной и пожарной безопасности, деятельность органов местного самоуправления, а также вопросы градостроительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента во вторник, 10 февраля.

Реклама
Читайте также:
проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Учет спасателей будет электронным

Этот закон поддержал 231 нардеп.

Документом создается специальный Фонд защитных сооружений.

Этот фонд будет финансировать строительство и ремонт укрытий, а также модернизацию объектов, которые должны защищать людей во время опасности.

Кроме того, в общинах будут созданы так называемые центры безопасности. Это места, где могут быть вместе спасатели, медики и полиция. Если что-то случается — они смогут быстрее выехать и помочь.

Также документ уточняет обязанности органов власти по предотвращению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, а также определяет более четкие правила функционирования объектов повышенной опасности.

Учет спасателей будет электронным. Вместо бумажных списков и отчетов будет цифровая система, где будет храниться информация об официально зарегистрированных аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделениях.

Напомним, сегодня парламент также поддержал законопроект об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах.

Кроме того, мы сообщали, когда Рада может принять законопроект об отсрочке для военных, которые отслужили год по контракту "18-24".

Верховная Рада спасатели парламент защита ГСНС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации