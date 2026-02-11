Новые правила для инноваций — парламент готовит изменения

Заседание Рады. Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13715 о поддержке и развитии инновационной деятельности. "За" проголосовали 234 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пленарное заседание парламента в среду, 11 февраля.

Парламент планирует изменить правила для стимулирования инноваций

Инициатором документа является Кабмин.

В сопроводительных документах отмечается, что Украина участвует в ряде международных исследований и рейтингов, измеряющих уровень развития инноваций и способность страны внедрять новые технологии. Однако анализ показателей за 2014-2021 годы по нескольким методикам оценки свидетельствует о том, что существенного прогресса в сфере поддержки инноваций не произошло. Это указывает на отсутствие системной и последовательной политики как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, а также на отсутствие ощутимых прорывов в развитии инновационной деятельности.

Сейчас государственную политику в сфере инноваций в Украине формируют четыре министерства, каждое из которых отвечает за свое направление:

Министерство образования и науки занимается развитием науки, образования, научно-технической и инновационной деятельности, а также вопросами трансфера технологий.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сосредоточено на внедрении инноваций в реальном секторе экономики.

Министерство цифровой трансформации отвечает за развитие цифровых технологий и инноваций в этой сфере.

В то же время Министерство обороны формирует и реализует политику в отношении инноваций в стратегически важных отраслях промышленности.

"В результате этого нет системного подхода к формированию и реализации политики в сфере инновационной деятельности, а меры по поддержке инновационной деятельности формируются и реализуются в каждой сфере отдельно. Поэтому нужен качественно новый подход к решению упомянутых проблем",- отмечают в Кабмине.

Какие изменения предлагаются

Поддержанный законопроект предусматривает комплексные изменения в сфере инноваций. В частности, предлагается отменить действующий Закон "Об инновационной деятельности" и ввести обновленные правила регулирования этой сферы.

Документ имеет целью модернизировать систему управления инновационной политикой, четко определить ее цели и ключевые задачи. Также планируется создать более благоприятные условия для развития стартапов, инновационных экосистем и внедрения новых технологий.

Отдельное внимание уделено государственной поддержке: предлагается пересмотреть ее формы, условия предоставления и определить органы, которые будут отвечать за такую помощь.

Кроме того, документ направлен на увеличение объемов производства и продажи инновационной продукции, а также на рост количества предприятий, занимающихся инновациями. В более широком контексте речь идет об усилении инновационного потенциала страны, поддержке послевоенного восстановления экономики и внедрении современных экологических, безопасных и энергоэффективных технологий.

