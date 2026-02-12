Відео
Головна Новини дня Рада достроково завершила засідання — яка причина

Рада достроково завершила засідання — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:08
Скільки нардепів було в парламенті 12 лютого
Засідання Ради 12 лютого. Фото: кадр із відео

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада завершила пленарний день, так і не розглянувши жодного питання. У залі не вистачило голосів навіть для зміни порядку денного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Читайте також:

Скільки нардепів сьогодні було в парламенті

Максимумальна кількість нардепів, яку вдалося зафіксувати в парламенті — 204. У результаті — жодного розглянутого питання. 

Попередньо, до 24 лютого голосувань в парламенті не планується.

Сьогодні на порядку денному була низка ратифікацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент може дозволити українцям ігнорувати робочі чати.

11 лютого ВР схвалила надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. 

Крім того, нардепи закріпили на законодавчому рівні загальнонаціональну хвилину мовчання.

