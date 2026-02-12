Українцям хочуть дозволити не відповідати на робочі повідомлення

Працівник на роботі. Фото: Pixabay

Працівники зможуть ігнорувати повідомлення в робочому чаті у вихідні дні. Відповідна норма прописана в проєкті Цивільного кодексу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Уривок із проєкту Цивільного кодексу. Фото: скриншот

Українцям хочуть надати право на інформаційний спокій

У проєкті нового Цивільного кодексу в ст. 337 пропонують запровадити окреме поняття — право на інформаційний спокій.

У документі зазначається, що людина має право не відповідати на робочі повідомлення у неробочий час, у вихідні, святкові дні, під час відпустки або поза межами графіка, визначеного договором.

Згідно з законопроєктом, це не може стати підставою для покарання.

Але передбачаються й винятки. Залучення до комунікації у позаробочий час можливе, якщо йдеться про загрозу національній безпеці, громадському порядку, небезпеку для життя і здоров’я людей чи необхідність запобігти аварії.

