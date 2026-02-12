Українцям хочуть дозволити не відповідати на робочі повідомлення

ВР може дозволити ігнорувати робочі чати у вихідні дні — деталі
Працівники зможуть ігнорувати повідомлення в робочому чаті у вихідні дні. Відповідна норма прописана в проєкті Цивільного кодексу.
Українцям хочуть надати право на інформаційний спокій
У проєкті нового Цивільного кодексу в ст. 337 пропонують запровадити окреме поняття — право на інформаційний спокій.
У документі зазначається, що людина має право не відповідати на робочі повідомлення у неробочий час, у вихідні, святкові дні, під час відпустки або поза межами графіка, визначеного договором.
Згідно з законопроєктом, це не може стати підставою для покарання.
Але передбачаються й винятки. Залучення до комунікації у позаробочий час можливе, якщо йдеться про загрозу національній безпеці, громадському порядку, небезпеку для життя і здоров’я людей чи необхідність запобігти аварії.
