ВР може дозволити ігнорувати робочі чати у вихідні дні — деталі

ВР може дозволити ігнорувати робочі чати у вихідні дні — деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:48
Українцям хочуть дозволити не відповідати на робочі повідомлення
Працівник на роботі. Фото: Pixabay

Працівники зможуть ігнорувати повідомлення в робочому чаті у вихідні дні. Відповідна норма прописана в проєкті Цивільного кодексу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Читайте також:
цивільний
Уривок із проєкту Цивільного кодексу. Фото: скриншот

Українцям хочуть надати право на інформаційний спокій

У проєкті нового Цивільного кодексу в ст. 337 пропонують запровадити окреме поняття — право на інформаційний спокій.

У документі зазначається, що людина має право не відповідати на робочі повідомлення у неробочий час, у вихідні, святкові дні, під час відпустки або поза межами графіка, визначеного договором.

Згідно з законопроєктом, це не може стати підставою для покарання.

Але передбачаються й винятки. Залучення до комунікації у позаробочий час можливе, якщо йдеться про загрозу національній безпеці, громадському порядку, небезпеку для життя і здоров’я людей чи необхідність запобігти аварії.

Нагадаємо, в Цивільному кодексі також є пункт про зниження шлюбного віку до 14 років. Проте спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що цю норму скасують.

Також ми писали, чи може роботодавець перевести співробітника на іншу роботу.

Верховна Рада робота українці роботодавці парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
