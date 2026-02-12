Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВР может разрешить игнорировать рабочие чаты в выходные — детали

ВР может разрешить игнорировать рабочие чаты в выходные — детали

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 11:48
Украинцам хотят разрешить не отвечать на рабочие сообщения
Работник на работе. Фото: Pixabay

Работники смогут игнорировать сообщения в рабочем чате в выходные дни. Соответствующая норма прописана в проекте Гражданского кодекса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама
Читайте также:
цивільний
Отрывок из проекта Гражданского кодекса. Фото: скриншот

Украинцам хотят предоставить право на информационный покой

В проекте нового Гражданского кодекса в ст. 337 предлагают ввести отдельное понятие — право на информационный покой.

В документе отмечается, что человек имеет право не отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время, в выходные, праздничные дни, во время отпуска или за пределами графика, определенного договором.

Согласно законопроекту, это не может стать основанием для наказания.

Но предусматриваются и исключения. Привлечение к коммуникации во внерабочее время возможно, если речь идет об угрозе национальной безопасности, общественному порядку, опасности для жизни и здоровья людей или необходимости предотвратить аварию.

Напомним, в Гражданском кодексе также есть пункт о снижении брачного возраста до 14 лет. Однако спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что эту норму отменят.

Также мы писали, может ли работодатель перевести сотрудника на другую работу.

Верховная Рада работа украинцы работодатели парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации