Украинцам хотят разрешить не отвечать на рабочие сообщения

Работники смогут игнорировать сообщения в рабочем чате в выходные дни. Соответствующая норма прописана в проекте Гражданского кодекса.

Украинцам хотят предоставить право на информационный покой

В проекте нового Гражданского кодекса в ст. 337 предлагают ввести отдельное понятие — право на информационный покой.

В документе отмечается, что человек имеет право не отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время, в выходные, праздничные дни, во время отпуска или за пределами графика, определенного договором.

Согласно законопроекту, это не может стать основанием для наказания.

Но предусматриваются и исключения. Привлечение к коммуникации во внерабочее время возможно, если речь идет об угрозе национальной безопасности, общественному порядку, опасности для жизни и здоровья людей или необходимости предотвратить аварию.

Напомним, в Гражданском кодексе также есть пункт о снижении брачного возраста до 14 лет. Однако спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что эту норму отменят.

