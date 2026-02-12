Украинцам хотят разрешить не отвечать на рабочие сообщения

ВР может разрешить игнорировать рабочие чаты в выходные — детали
Работники смогут игнорировать сообщения в рабочем чате в выходные дни. Соответствующая норма прописана в проекте Гражданского кодекса.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
Украинцам хотят предоставить право на информационный покой
В проекте нового Гражданского кодекса в ст. 337 предлагают ввести отдельное понятие — право на информационный покой.
В документе отмечается, что человек имеет право не отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время, в выходные, праздничные дни, во время отпуска или за пределами графика, определенного договором.
Согласно законопроекту, это не может стать основанием для наказания.
Но предусматриваются и исключения. Привлечение к коммуникации во внерабочее время возможно, если речь идет об угрозе национальной безопасности, общественному порядку, опасности для жизни и здоровья людей или необходимости предотвратить аварию.
Напомним, в Гражданском кодексе также есть пункт о снижении брачного возраста до 14 лет. Однако спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что эту норму отменят.
