Новый гражданский кодекс — со скольки лет можно заключать брак

Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Из проекта нового Гражданского кодекса исключили норму, которая предусматривает снижение брачного возраста до 14 лет. Причина — неоднозначное восприятие обществом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в пятницу, 6 февраля.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Руслана Стефанчука. Фото: скриншот

Норму о браке с 14 лет исключили из проекта Гражданского кодекса

"В сети распространяется критика положения одной из статей проекта закона о якобы снижении брачного возраста до 14 лет. Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака", — говорится в сообщении.

Стефанчук отметил, что эта норма не имеет побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет.

"Она является защитной — чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременность. Второе — наличие решения суда", — говорит он.

По его словам, это могло бы ребенку, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, дать шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери.

"Юридические аргументы здесь — однозначные. В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас. Этой нормы в проекте не будет", — добавил спикер парламента.

Отметим, что сейчас вступать в брак в Украине могут лица, достигшие 18 лет. В то же время по решению суда разрешается заключение брака с 16 лет, если это отвечает интересам несовершеннолетнего лица.

Напомним, ранее сообщалось, кому в Украине запрещается заключать брак.

Также мы писали, может ли получить военный отпуск для того, чтобы заключить брак.