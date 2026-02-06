Новий цивільний кодекс — зі скількох років можна укладати шлюб

Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Із проєкту нового Цивільного кодексу виключили норму, яка передбачає зниження шлюбного віку до 14 років. Причина — неоднозначне сприйняття суспільством.

Про це повідомиляє Новини.LIVE з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука у п’ятницю, 6 лютого.

Допис Руслана Стефанчука. Фото: скриншот

Норму про шлюб із 14 років виключили з проєкту Цивільного кодексу

"У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", — йдеться в повідомленні.

Стефанчук наголосив, що ця норма не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років.

"Вона є захисною — щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень. Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність. Друге — наявність рішення суду", — каже він.

За його словами, це могло б дитині, незалежно від обставин, яких вона не створювала, дати шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері.

"Юридичні аргументи тут — однозначні. Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині. Цієї норми у проєкті не буде", — додав спікер парламенту.

Зазначимо, що зараз вступати до шлюбу в Україні можуть особи, які досягли 18 років. Водночас за рішенням суду дозволяється укладення шлюбу з 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.

