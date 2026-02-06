Новий цивільний кодекс — зі скількох років можна укладати шлюб

Шлюб із 14 років — Стефанчук роз’яснив ситуацію
Із проєкту нового Цивільного кодексу виключили норму, яка передбачає зниження шлюбного віку до 14 років. Причина — неоднозначне сприйняття суспільством.
Про це повідомиляє Новини.LIVE з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука у п’ятницю, 6 лютого.
Норму про шлюб із 14 років виключили з проєкту Цивільного кодексу
"У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", — йдеться в повідомленні.
Стефанчук наголосив, що ця норма не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років.
"Вона є захисною — щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень. Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність. Друге — наявність рішення суду", — каже він.
За його словами, це могло б дитині, незалежно від обставин, яких вона не створювала, дати шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері.
"Юридичні аргументи тут — однозначні. Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині. Цієї норми у проєкті не буде", — додав спікер парламенту.
Зазначимо, що зараз вступати до шлюбу в Україні можуть особи, які досягли 18 років. Водночас за рішенням суду дозволяється укладення шлюбу з 16 років, якщо це відповідає інтересам неповнолітньої особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, кому в Україні забороняється укладати шлюб.
Також ми писали, чи може отримати військовий відпустку для того, щоб укласти шлюб.
Читайте Новини.LIVE!