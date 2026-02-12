На засіданні парламенту майже немає нардепів. Фото: ВРУ

Частина депутатів Верховної Ради отруїлись. Це і стало причиною їхньої відсутності сьогодні у парламенті.

Про це повідомив нардепи Микола Тищенко та Ярослав Железняк у четвер, 12 лютого.

Де отруїлися парламентарі

"Рада не розглянула жодне питання через брак голосів і на сьогодні та цей пленарний закінчила свою роботу щодо розгляду питань порядку денного. Частково через отруєння депутатів (як говорять вчора у їдальні). І багато у відрядженнях", — написав Железянк.

Тищенко теж заявив, що народні обранці отруїлись у їдальні ВР.

"Отруїлися народні депутати і вимушено припинена діяльність парламенту. Наші колеги отруїлися в їдальні", — сказав він.

Згодом Тищенко опублікував відео порожньої їдальні.

Крім того, деякі Telegram-канали з посиланням на джерела в парламенті повідомляють, що нардепи захворіли на ротавірус.

Нагадаємо, сьогодні парламент не розглянув жодного питання з порядку денного.

11 лютого Рада ухвалила важливе рішення щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.