Отравление в Верховной Раде — у нардепов, вероятно, ротавирус

Депутатов обязали сдать анализы из-за вирусной инфекции, которая распространяется в Верховной Раде. Начата проверка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ВР, передает Новини.LIVE.

У нардепов, вероятно, ротавирус

"Разъясняем информацию, которая распространяется в медиа, относительно возможных случаев пищевого отравления среди народных депутатов Украины. Сразу после получения соответствующей информации начата проверка. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований", — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательные выводы будут сделаны после проведения лабораторных исследований.

"Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. О результатах проверки будет проинформировано дополнительно", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в четверг, 12 февраля, пленарное заседание в парламенте завершилось досрочно из-за недостатка голосов. Нардепы не рассмотрели ни одного вопроса.

Впоследствии стало известно, где именно отравились нардепы.