Отруєння у Верховній Раді — у нардепів, ймовірно, ротавірус

Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Депутатів зобов’язали здати аналізи через вірусну інфекцію, яка шириться у Верховній Раді. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ВР, передає Новини.LIVE.

У нардепів, ймовірно, ротавірус

"Роз’яснюємо інформацію, яка поширюється в медіа, щодо можливих випадків харчового отруєння серед народних депутатів України. Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточні висновки буде зроблено після проведення лабораторних досліджень.

"Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Про результати перевірки буде поінформовано додатково", — розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, у четвер, 12 лютого, пленарне засідання в парламенті завершилося достроково через нестачу голосів. Нардепи не розглянули жодного питання.

Згодом стало відомо, де саме отруїлись нардепи.