Отруєння у Верховній Раді — у нардепів, ймовірно, ротавірус

Масове отруєння нардепів — у Раді розповіли перші деталі
Депутатів зобов’язали здати аналізи через вірусну інфекцію, яка шириться у Верховній Раді. Розпочато перевірку.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ВР, передає Новини.LIVE.
У нардепів, ймовірно, ротавірус
"Роз’яснюємо інформацію, яка поширюється в медіа, щодо можливих випадків харчового отруєння серед народних депутатів України. Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що остаточні висновки буде зроблено після проведення лабораторних досліджень.
"Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Про результати перевірки буде поінформовано додатково", — розповіли в пресслужбі.
Нагадаємо, у четвер, 12 лютого, пленарне засідання в парламенті завершилося достроково через нестачу голосів. Нардепи не розглянули жодного питання.
Згодом стало відомо, де саме отруїлись нардепи.
