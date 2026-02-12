Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Масове отруєння нардепів — у Раді розповіли перші деталі

Масове отруєння нардепів — у Раді розповіли перші деталі

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:59
Отруєння у Верховній Раді — у нардепів, ймовірно, ротавірус
Засідання парламенту. Фото: пресслужба ВРУ

Депутатів зобов’язали здати аналізи через вірусну інфекцію, яка шириться у Верховній Раді. Розпочато перевірку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу ВР, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У нардепів, ймовірно, ротавірус

"Роз’яснюємо інформацію, яка поширюється в медіа, щодо можливих випадків харчового отруєння серед народних депутатів України. Одразу після отримання відповідної інформації розпочато перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточні висновки буде зроблено після проведення лабораторних досліджень.

"Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Про результати перевірки буде поінформовано додатково", розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо, у четвер, 12 лютого, пленарне засідання в парламенті завершилося достроково через нестачу голосів. Нардепи не розглянули жодного питання.

Згодом стало відомо, де саме отруїлись нардепи.

Верховна Рада отруєння нардепи парламент лабораторія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації