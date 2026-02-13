Відео
Головна Новини дня Отруєння в Раді — скільки нардепів захворіли

Отруєння в Раді — скільки нардепів захворіли

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 11:25
Нардепи захворіли на ротавірус — що відомо, названо кількість
Зал засідання парламенту. Фото: пресслужба ВР

У понад 38 народних депутатів Верховної Ради виявили отруєння. Деякі з них перебувають під крапельницями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову у п'ятницю, 13 лютого.

Читайте також:
null Третьякова
Допис Галини Третьякової. Фото: скриншот

Чи захворіли інші працівники Ради

"Я не захворіла, водночас багато питань: як одночасно захворіло більше 38 народних депутатів при тому, що за день до цього були здорові (лікування аж до крапельниці)", написала Третьякова.

Водночас вона зазначила, що відсоток захворювань у службах ВРУ не збільшився. Також здорові техпрацівники.

"Якщо це ротовірус — то чому родичі захворівших нду — здорові?... І нарешті про реакцію ТГ-каналів. Комусь ну прям дуже вигідно знищувати репутаційно законодавчий орган, який попри все — працює", додала нардепка.

Нагадаємо, 12 лютого з’явилася інформація, де саме могли отруїтись нардепи.

Згодом пресслужба ВР надала роз’яснення та повідомила перші деталі.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
