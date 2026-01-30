Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Холод в квартирах бьет по иммунитету — предостережение от Минздрава

Холод в квартирах бьет по иммунитету — предостережение от Минздрава

Дата публикации 30 января 2026 18:29
Минздрав указывает, что хроническое переохлаждение дома ослабляет иммунитет -
Люди согреваются в зимней одежде. Фото иллюстративное: ГСЧС

Режим жизни, когда люди вынуждены ходить в холодных квартирах в теплой одежде, является мощным ударом по иммунной системе, которая и так находится в состоянии истощения войной. Вынужденное переохлаждение дома без отопления создает дополнительные риски заболевания.

Об этом экс-заместитель главы Минздрава Наталья Лисневская предупредила в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Отсутствие отопления создает опасность

Низкая температура точно не помогает нашему здоровью, отмечает Наталья Лисневская. Долгое пребывание в низкой температуре не помогает нашему здоровью. Это снижение иммунитета, потому что это — постоянный психоэмоциональный стресс.

"Ну, я думаю, никто из киевлян в квартире легко, ну, все ходят в теплых костюмах 100%. Люди, которые все это время находятся в квартирах без отопления, это колоссальная группа риска, потому что, вы же понимаете, это постоянное переохлаждение. Поэтому, конечно, первое, низкие температуры, ухудшение погодных условий, сезонность. Мы помним, что немножко у нас задержался в этом году, позже у нас начались все заболевания", — отметила Наталья Лисневская

К сожалению, сегодня энергетическая ситуация в Киеве такова, что батареи не горячие, а теплые. То есть в квартире не мороз, но и не тепло, указывает эксперт. Обычная сезонность ОРВИ, погодная ситуация и проблемы энергетической инфраструктуры влияют на увеличение заболеваний.

Напомним, что в Киеве продолжается поэтапное восстановление теплоснабжения после аварийных отключений из-за атаки РФ. По состоянию на сейчас без отопления большинство домов расположены в Деснянском районе, в частности на Троещине.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в Киеве сейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением. Это связано с последствиями атак России на энергетику.

Минздрав теплосеть зима теплоснабжение отопление
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
