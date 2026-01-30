МОЗ вказує, що хронічне переохолодження вдома послаблює імунітет

Люди зігріваються в зимовому одязі. Фото ілюстративне: ДСНС

Режим життя, коли люди змушені ходити у холодних квартирах в теплому одязі, є потужним ударом по імунній системі, яка і так перебуває у стані виснаження війною. Вимушене переохолодження вдома без опалення створює додаткові ризики захворюваня.

Про це ексзаступниця голови МОЗ Наталія Лісневська попередила в ефірі День.LIVE.

Відсутність опалення створює небезпеку

Низька температура точно не допомагає нашому здоров'ю, зазначає Наталія Лісневська. Довге перебування в низькій температурі не допомагає нашому здоров'ю. Це зниження імунітету, тому що це — постійний психоемоційний стрес.

"Ну, я думаю, ніхто з киян в квартирі легко, ну, всі ходять в теплих костюмах 100%. Люди, які весь цей час перебувають в квартирах без опалення, це колосальна група ризику, тому що, ви ж розумієте, це постійне переохолодження. Тому, звичайно, перше, низькі температури, погіршення погодних умов, сезонність. Ми пам'ятаємо, що трошки у нас затримався цього року, пізніше у нас почалися всі захворювання", — зазначила Наталія Лісневська

На жаль, сьогодні енергетична ситуація в Києві така, що батареї не гарячі, а теплі. Тобто в квартирі не мороз, але і не тепло, вказує експерт. Звичайна сезонність ГРВІ, погодна ситуація і проблеми енергетичної інфраструктури впливають на збільшення захворювань.

Нагадаємо, що у Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після аварійних відключень через атаки РФ. Станом на зараз без опалення більшість осель розташовані у Деснянському районі, зокрема на Троєщині.

Раніше ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський вказав, що у Києві наразі найскладніша ситуація з теплопостачанням. Це повʼязано із наслідками атак Росії на енергетику.