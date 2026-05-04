На круїзному лайнері спалахнув хантавірус: серед екіпажу є українці

Круїзний лайнер Hondius. Фото: Reuters

На круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу. Є загиблі та кілька інфікованих. Серед екіпажу перебувають громадяни України.

Новини.LIVE з посиланням на Associated Press у понеділок, 4 травня.

На круїзному лайнері спалахнув вірус: на кораблі є українці

На борту судна, яке виконувало рейс з Аргентини до Кабо-Верде, виявили щонайменше один підтверджений і кілька ймовірних випадків зараження. За даними міжнародних організацій та ЗМІ, троє людей померли, ще кілька перебувають у важкому стані. Зокрема, один з пасажирів із Великої Британії знаходиться у реанімації в Південній Африці.

Частину хворих евакуювали до медичних закладів, однак двом членам екіпажу не дозволили зійти на берег у Кабо-Верде. Судно завершило маршрут 4 травня і наразі перебуває на якорі поблизу столиці країни — Праї.

Як відомо, хантавірус передається від гризунів і може викликати важкі ураження легень або нирок. Інкубаційний період триває від одного до восьми тижнів, тому медики не виключають збільшення кількості випадків.

Українці на борту лайнера, де спалахнув вірус

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що серед інфікованих чи загиблих українців немає, однак громадяни України перебувають на судні.

"За повідомленням посольства України в ПАР, місцеві служби країни перебування поінформували, що громадян України серед осіб, у яких було підтверджено хантавірус, немає. За наявною інформацією, наразі підтверджено шість випадків зараження хантавірусом (п'ять громадян Нідерландів та один — Великої Британії), з яких три летальні", — йдеться у повідомленні.

За оновленими даними, п’ятеро українців є членами екіпажу лайнера. Станом на 4 травня ознак погіршення їхнього здоров’я не зафіксовано.

"Посольство підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі МЗС та посольства України в Нідерландах", — повідомили у міністерстві.

Українські дипломати продовжують збирати інформацію та контактують з оператором судна. Пасажири залишаються на борту з міркувань безпеки.

