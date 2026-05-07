В МИД сообщили о состоянии украинцев на лайнере, где вспыхнул хантавирус

Лайнер MV Hondius. Фото: Reuters

На борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. Состояние украинцев удовлетворительное, а симптомов заболевания у них не обнаружено.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

В МИД рассказали о состоянии украинцев на борту

По состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, а прибытие запланировано на 9 мая. По прибытии всех пассажиров и членов экипажа должны обследовать медики.

"Состояние здоровья пяти граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено", — отметили в МИД.

В ведомстве также сообщили, что Посольство Украины в Нидерландах поддерживает постоянный контакт с представителями компании-оператора судна.

Известно, что из-за симптомов вируса с лайнера эвакуировали пять человек. У двух из них диагноз уже подтвердили — они проходят лечение в Южно-Африканской Республике и Швейцарии. Еще трех человек с подозрением на заболевание госпитализировали в медицинские учреждения Германии и Нидерландов.

Как сообщали Новини.LIVE, на борту судна, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде, зафиксировали заражение хантавирусом. По информации международных организаций и медиа, в результате вспышки умерли три человека.

