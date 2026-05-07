Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД сообщили о состоянии украинцев на лайнере, где вспыхнул хантавирус

В МИД сообщили о состоянии украинцев на лайнере, где вспыхнул хантавирус

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 15:50
В МИД сообщили о состоянии украинцев на лайнере, где вспыхнул хантавирус
Лайнер MV Hondius. Фото: Reuters

На борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. Состояние украинцев удовлетворительное, а симптомов заболевания у них не обнаружено.

Об этом журналистам сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Новини.LIVE.

В МИД рассказали о состоянии украинцев на борту

По состоянию на утро 7 мая судно направляется к Канарским островам, а прибытие запланировано на 9 мая. По прибытии всех пассажиров и членов экипажа должны обследовать медики.

"Состояние здоровья пяти граждан Украины, членов экипажа "MV Hondius", удовлетворительное, признаков заболевания у них не обнаружено", — отметили в МИД.

В ведомстве также сообщили, что Посольство Украины в Нидерландах поддерживает постоянный контакт с представителями компании-оператора судна.

Читайте также:

Известно, что из-за симптомов вируса с лайнера эвакуировали пять человек. У двух из них диагноз уже подтвердили — они проходят лечение в Южно-Африканской Республике и Швейцарии. Еще трех человек с подозрением на заболевание госпитализировали в медицинские учреждения Германии и Нидерландов.

Как сообщали Новини.LIVE, на борту судна, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде, зафиксировали заражение хантавирусом. По информации международных организаций и медиа, в результате вспышки умерли три человека.

А также сообщалось, что в Украине впервые выявили случай заболевания субвариантом COVID-19 "Цикада". О новом штамме стало известно в конце 2024 года, а сейчас его уже зафиксировали в 23 странах мира.

украинцы МИД вирус
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации