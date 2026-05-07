У МЗС повідомили про стан українців на лайнері, де спалахнув хантавірус

Лайнер MV Hondius. Фото: Reuters

На борту круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п'ятеро громадян України. Стан українців задовільний, а симптомів захворювання у них не виявлено.

Про це журналістам повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає Новини.LIVE.

У МЗС розповіли про стан українців на борту

Станом на ранок 7 травня судно прямує до Канарських островів, а прибуття заплановане на 9 травня. Після прибуття всіх пасажирів та членів екіпажу мають обстежити медики.

"Стан здоров'я п'яти громадян України, членів екіпажу "MV Hondius", задовільний, ознак захворювання у них не виявлено", — зазначили у МЗС.

У відомстві також повідомили, що Посольство України в Нідерландах підтримує постійний контакт із представниками компанії-оператора судна.

Відомо, що через симптоми вірусу з лайнера евакуювали п'ятьох осіб. У двох із них діагноз уже підтвердили — вони проходять лікування у Південно-Африканській Республіці та Швейцарії. Ще трьох людей із підозрою на захворювання госпіталізували до медичних закладів Німеччини та Нідерландів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на борту судна, яке прямувало з Аргентини до Кабо-Верде, зафіксували зараження хантавірусом. За інформацією міжнародних організацій і медіа, внаслідок спалаху померли троє людей.

