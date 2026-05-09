На Тенерифе вспыхнули протесты из-за приближения MV Hondius

Жители испанского острова Тенерифе вышли на протест против прибытия судна MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус. Накануне правительство Испании договорилось с ВОЗ, что пассажирам там позволят высадиться. Портовые рабочие Тенерифе собрались у здания парламента Канарских островов в городе Санта-Крус. Люди заявляют, что прибытие судна может представлять риск для их здоровья.

Об этом сообщает BBC в субботу, 9 мая.

"Нам не нравится идея того, что нам позволят работать в порту без специальных мер безопасности или информации, когда приближается зараженная лодка", — сказала Джоана Батиста из местного профсоюза портовых работников, которая участвовала в мероприятии.

Часть ее коллег заявила, что может помешать заходу круизного судна, если их требования не будут удовлетворены.

"Если судно собирается остановиться здесь, то пусть останавливается, но при условии принятия необходимых мер. Местным жителям нужно объяснить, как это на них повлияет, как будут перевозиться пассажиры. Нам прежде всего нужна уверенность", — заявила Батиста.

Участие в протесте приняла также диетолог Мария де ла Лус Седеньо. По ее словам, это последняя капля терпения жителей Канарских островов, вероятно, имея в виду постоянный приток тысяч нелегальных мигрантов на лодках из Северной и Западной Африки.

Центральное правительство под руководством социалистов отвергло обвинения в непрозрачных действиях и объяснило детали организации прибытия судна. Вместо захода непосредственно в порт Тенерифе лайнер станет на якорь в море, после чего пассажиров доставят в промышленный порт Гранадилья, расположенный подальше от жилых зон.

Оттуда людей либо репатриируют, либо, как в случае 14 граждан Испании, перевезут в Мадрид для прохождения карантина.

По словам главы агентства гражданской защиты Испании Вирджинии Барконес, между пассажирами и местными жителями не будет никакого контакта.

Что известно о распространении хантавируса в мире

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на AP, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса, который вызвал смертельные случаи и заражения. Среди пассажиров находятся пятеро украинцев. Их состояние стабильное, симптомов болезни не обнаружено.

Впоследствии в Израиле подтвердили еще один случай инфицирования — пациент недавно был в Восточной Европе. Тем временем в разных странах продолжают розыск пассажиров лайнера, которые могли покинуть судно без медицинского осмотра.

В ВОЗ отмечают, что риск масштабного распространения низкий, поскольку вирус редко передается между людьми, а его основными носителями являются грызуны.

Также новые подозрения заражения зафиксировали в Испании и на острове Тристан-да-Кунья. Кроме того, суд в Испании отправил на принудительный карантин 14 граждан, которые были пассажирами MV Hondius.